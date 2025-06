Eni: signe un accord pour le projet Argentina LNG information fournie par Cercle Finance • 09/06/2025 à 12:47









(CercleFinance.com) - Eni et YPF, la principale compagnie énergétique argentine, ont signé un accord pour le projet Argentina LNG (ARGLNG).



L'accord comprend les installations de production, de traitement, de transport et de liquéfaction de gaz par le biais d'unités flottantes, pour une capacité totale de 12 millions de tonnes de GNL par an.



Argentina LNG est un projet de développement gazier pour desservir les marchés internationaux. Elle exportera par étapes jusqu'à 30 millions de tonnes de GNL par an d'ici 2030.



'L'accord d'aujourd'hui représente une nouvelle étape stratégique vers la maturation du projet ARGLNG, conformément à la stratégie d'Eni visant à promouvoir la transition énergétique par le développement de la production de gaz et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050' indique le groupe.





Valeurs associées ENI 13,344 EUR MIL -0,04%