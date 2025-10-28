 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 235,14
-0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eni signe un accord en Égypte pour une étude sur la production de biogaz
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 11:45

Eni annonce la signature au Caire d'un accord de coopération avec la Bioenergy Association for Sustainable Development, rattachée au ministère de l'Environnement égyptien, pour réaliser une étude de faisabilité sur la création d'unités de production de biogaz à partir de déchets agricoles et animaux.

Le projet, soutenu par les ministres de l'Énergie et de l'Environnement, évaluera la construction d'une installation de biodigestion capable de produire de l'électricité et de la chaleur renouvelables, ainsi que des engrais organiques à forte valeur ajoutée.

Cette initiative vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à générer des crédits carbone de qualité. Elle s'inscrit dans la stratégie d'Eni visant la neutralité carbone d'ici 2050 et dans la politique égyptienne de développement durable et de diffusion des technologies de biogaz.

Valeurs associées

ENI
15,812 EUR MIL -0,82%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank