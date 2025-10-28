Eni signe un accord en Égypte pour une étude sur la production de biogaz
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 11:45
Le projet, soutenu par les ministres de l'Énergie et de l'Environnement, évaluera la construction d'une installation de biodigestion capable de produire de l'électricité et de la chaleur renouvelables, ainsi que des engrais organiques à forte valeur ajoutée.
Cette initiative vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à générer des crédits carbone de qualité. Elle s'inscrit dans la stratégie d'Eni visant la neutralité carbone d'ici 2050 et dans la politique égyptienne de développement durable et de diffusion des technologies de biogaz.
Valeurs associées
|15,812 EUR
|MIL
|-0,82%
