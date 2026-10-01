Eni réorganise le capital de sa filiale Plenitude

Eni a finalisé la réorganisation du capital de Plenitude (entreprise internationale du secteur de l'énergie, filiale clé d'Eni dédiée à la transition énergétique) aux côtés de ses investisseurs actuels, Ares et EIP. La transaction s'effectue via une augmentation de capital de 1,56 milliard d'euros, financée à hauteur de 1,08 MdEUR par Ares et 480 MEUR par Eni. Cette opération valorise la totalité des fonds propres de Plenitude à 10,75 MdsEUR (et sa valeur d'entreprise à environ 13,1 MdsEUR). Désormais, le capital de Plenitude est réparti entre Eni (65,03%), Ares (26,24%) et EIP (8,73%).

Une gouvernance conjointe entre Eni et Ares

Ce nouvel accord instaure un contrôle conjoint de Plenitude entre Eni et Ares. Par conséquent, l'entreprise ne sera plus intégrée dans les comptes consolidés d'Eni. Le nouveau conseil d'administration comptera neuf membres : cinq nommés par Eni (dont le directeur général), trois par Ares (dont le président) et un par EIP. Les décisions majeures, comme le budget ou le plan d'affaires, nécessiteront l'accord d'au moins un administrateur nommé par Ares.

Le rôle maintenu d'Eni

Société italienne d'hydrocarbures, Eni conserve le contrôle juridique de Plenitude et continuera d'assurer la direction et la coordination des activités (selon le droit civil italien), dans le respect du contrôle conjoint et des pactes d'actionnaires.

Un soutien à la stratégie et à la croissance

Cette transaction renforce la structure financière de Plenitude. Elle s'inscrit dans la stratégie d'Eni visant à valoriser ses filiales clés tout en libérant des ressources pour financer sa croissance, la sécurité énergétique et la création de valeur à long terme.

Francesco Gattei, directeur de la transition et des finances d'Eni, souligne que "cette réorganisation est une étape clé qui valide le modèle d'entreprise d'Eni. Il précise que cet apport de capital ouvre de nouvelles perspectives pour soutenir la croissance de Plenitude, tout en continuant à proposer des produits et services toujours plus décarbonés."

De son côté, Stefano Goberti, directeur général de Plenitude, indique que "cette étape ouvre un nouveau chapitre de croissance. Il précise que l'appui de ces partenaires permettra de renforcer la position de l'entreprise, d'accélérer la réalisation de ses objectifs stratégiques et de créer de la valeur à long terme."

Présente dans plus de 15 pays, Plenitude s'appuie sur un modèle intégré qui rassemble :

- 6 GW de capacité de production d'énergie renouvelable

- la fourniture d'électricité, de gaz et de solutions énergétiques à environ 11 millions de clients

- un réseau de plus de 23 000 points de recharge pour véhicules électriques