Eni: projet photovoltaïque de 758 kWc dans le Piémont

Eni fait savoir que sa société Pleniude a débuté la construction d'une communauté énergétique à Montà d'Alba (Piémont, Italie) en partenariat avec Nuova Simplast, fabricant italien de pièces plastiques techniques.



Ce projet s'inscrit dans la stratégie de Plenitude qui mise sur les communautés énergétiques renouvelables (CER), l'autoconsommation collective (AUC) et l'autoconsommation individuelle à distance (AID) pour développer un modèle énergétique innovant et durable.



L'initiative prévoit l'installation d'une centrale photovoltaïque de 758 kWc, destinée à produire environ 860 MWh par an. L'électricité sera partagée virtuellement avec cinq points d'alimentation de Nuova Simplast.



L'installation sera implantée sur un terrain industriel inutilisé appartenant à Nuova Simplast, à proximité de son siège, permettant ainsi à l'entreprise de bénéficier d'incitations publiques sur 20 ans, dont une partie sera affectée à des actions sociales locales.

































