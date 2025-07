Eni: projet de centres de données IA décarboné en Italie information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 14:10









(CercleFinance.com) - Eni a annoncé vendredi avoir conclu un accord avec Khazna Data Centers, un spécialiste des infrastructures hyperscale, en vue de créer une co-entreprise chargée de développer un campus de centre de données pour l'IA d'une capacité de 500 MW dans la province de Pavie, en Lombardie.



Le chantier, déjà lancé, s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique conclu entre l'Italie et les Emirats arabes unis en février 2025 portant sur le développement de jusqu'à 1 GW de capacité informatique nouvelle sur le territoire italien.



Conçu pour des applications de calcul haute performance (HPC), le campus s'appuiera sur une architecture modulable et à haute efficacité énergétique.



Son alimentation électrique proviendra de la technologie 'Blue Power' mise au point par Eni : une électricité bas-carbone produite par une centrale à gaz de nouvelle génération équipée d'un système de capture et de stockage de CO2.



Ce projet inédit, associant énergie décarbonée et conception de centres de données, doit constituer une première en Italie, soulignent les deux partenaires.





