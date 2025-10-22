 Aller au contenu principal
Eni poursuit son programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 16:35

Eni a acquis sur Euronext 3 376 122 actions (soit 0,11 % du capital) au cours de la période du 13 au 17 octobre 2025. L'opération a été réalisé un prix moyen pondéré par action égal à 14,8099 euros, pour une contrepartie totale de 49 999 986,71 euros dans le cadre du programme d'actions propres.

Dès le lancement le 20 mai 2025 du programme de rachat, Eni a acquis 59 064 027 actions (soit 1,88 % du capital) pour un montant total de 840 047 873,53 euros.

Compte tenu des actions propres déjà détenues et des achats effectués, Eni détient 150.674.354 actions soit 4,79 % du capital social.

Dividendes

Valeurs associées

ENI
15,152 EUR MIL +1,69%
