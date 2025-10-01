 Aller au contenu principal
Eni poursuit son programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 15:26

Au cours de la période du 23 au 26 septembre 2025, Eni a acquis sur Euronext Milan 2 129 963 actions (soit 0,07 % du capital), à un prix moyen pondéré par action égal à 15,0237 euros, pour une contrepartie totale de 31 999 985,85 euros.

Cette opération a été réalisée dans le cadre du programme d'actions propres approuvé par l'Assemblée générale du 14 mai 2025.

Dès le lancement le 20 mai 2025 du programme de rachat, Eni a acquis 59 064 027 actions (soit 1,88 % du capital) pour un montant total de 840 047 873,53 euros.

Compte tenu des actions propres déjà détenues et des achats effectués, Eni détient 150.674.354 actions soit 4,79 % du capital social.

