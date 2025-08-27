 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Eni: poursuit son programme de rachat d'actions
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 17:18

(Zonebourse.com) - Eni a acquis sur Euronext Milan 3 316 453 actions (soit 0,11 % du capital), du 18 au 22 août 2025 à un prix moyen pondéré par action égal à 15,0763 euros, pour une contrepartie totale de 49 999 997,70 euros. Cette opération a été réalisée dans le cadre du programme d'actions propres approuvé par l'Assemblée générale du 14 mai 2025.

Dès le début le 20 mai 2025 du programme de rachat, Eni a acquis 48 423 501 actions (soit 1,54 % du capital) pour un montant total de 680 047 902,67 euros.

Compte tenu des actions propres déjà détenues et des achats effectués, Eni détient 140 033 828 actions soit 4,45 % du capital social.

