Eni: Plenitude invesit dans deux centrales solaires aux USA information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 11:30









(CercleFinance.com) - Plenitude annonce avoir signé, via sa filiale Eni New Energy US Inc., un accord avec EDP Renewables North America pour acquérir une participation de 49 % dans deux centrales photovoltaïques opérationnelles et une installation de stockage en construction en Californie.



Ces infrastructures, comprenant les fermes solaires Sandrini 100 et 200 ainsi que le système de stockage Sandrini BESS, représentent une capacité totale de 499 MWc, dont 245 MWc reviennent à Plenitude.



Cette acquisition renforce la présence de l'entreprise aux États-Unis, portant sa capacité installée dans le pays à environ 1,7 GW.







Valeurs associées ENI 14,08 EUR MIL +0,99%