Eni: partenariat stratégique entre Versalis et Lummus information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 16:35









(CercleFinance.com) - Lummus Technology annonce un partenariat stratégique avec Versalis, la filiale chimique d'Eni, pour devenir le licencié exclusif des technologies de la chaîne des phénoliques, couvrant des procédés comme le Cumène et le Cyclohexanone Oxime.



Les deux entreprises collaboreront également en ingénierie, marketing et fourniture de catalyseurs et équipements propriétaires.



Ce partenariat vise à renforcer l'offre technologique dans des secteurs clés comme les textiles et les plastiques, tout en développant des solutions durables et éco-efficaces.





