Eni: ouverture d'une nouvelle usine à Porto Marghera

(CercleFinance.com) - Versalis, l'entreprise chimique d'Eni, annonce l'ouverture d'une nouvelle usine à Porto Marghera. Cette usine va réaliser la production de plastiques entièrement ou partiellement à partir de matières premières recyclées.



L'usine de Porto Marghera a une capacité de production annuelle allant jusqu'à 20 000 tonnes de polystyrène cristallin (r-GPPS) et de polystyrène expansible (r-EPS), en utilisant des matières premières secondaires (SRM) obtenues à partir du recyclage des déchets de polystyrène expansé (EPS).



Ces matériaux sont principalement destinés aux secteurs de l'emballage et de la construction, en s'étendant aux panneaux d'isolation thermique pour les bâtiments et aux emballages de protection pour les appareils électroménagers.



' À Porto Marghera, nous prévoyons d'investir dans l'expansion de notre plateforme de recyclage mécanique des plastiques et de consolider et d'améliorer le centre logistique, y compris l'installation de stockage cryogénique d'éthylène. ' a déclaré Adriano Alfani, DG de Versalis.





