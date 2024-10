Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: opération sur les actifs britanniques avec Ithaca information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 12:35









(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir achevé la cession de pratiquement l'ensemble de ses actifs en amont au Royaume-Uni - à l'exception des actifs de la mer d'Irlande orientale et des activités de captage et stockage du carbone (CCUS) (' Eni UK Business ') - à Ithaca.



En contrepartie, Eni UK reçoit des nouvelles actions ordinaires représentant environ 38,7 % du capital social émis élargi d'Ithaca.



Cette combinaison réaffirme l'engagement d'Eni au Royaume-Uni, où elle est active dans toute la chaîne de valeur énergétique (amont pétrole et gaz, énergies renouvelables, projets CCS, développement potentiel de projets de fusion magnétique).



En réunissant deux portefeuilles complémentaires, la transaction consolide la position d'Eni dans le secteur amont du pays, où l'entreprise voit des opportunités de croissance et d'optimisation.



Eni devient un actionnaire engagé d'Ithaca, qui se positionne comme le plus grand détenteur de ressources en mer du Nord britannique. La transaction a été approuvée par les autorités compétentes.





