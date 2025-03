Eni: nouvelle centrale agrivoltaïque en Italie information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 16:25









(CercleFinance.com) - Plenitude et Infrastrutture, par l'intermédiaire de la coentreprise Hergo Renewables, ont achevé la construction d'une nouvelle centrale agrivoltaïque de 37 MW dans la municipalité de Montalto di Castro (Viterbe), dans le Latium.



La centrale est opérationnelle et produira plus de 70 GWh d'électricité par an, soit l'équivalent des besoins annuels en énergie de plus de 22 000 ménages.



Cette transaction n'est que la première étape d'un pipeline plus large de projets solaires détenus par Hergo Renewables, qui s'étend à la fois à l'Italie et à l'Espagne.



Paolo Bellucci, responsable des énergies renouvelables chez Plenitude en Italie, a déclaré : ' Nous sommes fiers de la mise en service de la centrale de Montalto di Castro, l'un de nos plus grands parcs photovoltaïques en Italie, qui confirme l'engagement de Plenitude en faveur de la croissance de la production d'énergie renouvelable dans le pays, conformément à l'objectif de l'entreprise d'atteindre 10 GW de capacité installée à partir de sources renouvelables d'ici 2028 '.





