Eni: mise en service d'une usine de SAF en Sicile information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 12:45









(CercleFinance.com) - Enilive annonce la mise en service de sa première usine de production de carburant d'aviation durable (SAF) à la bioraffinerie de Gela, en Sicile, avec une capacité annuelle de 400 000 tonnes, représentant près d'un tiers de la demande européenne prévue en 2025 selon le règlement ReFuelEU Aviation.



Depuis 2022, Enilive a conclu des accords avec plusieurs compagnies aériennes pour fournir du SAF, utilisant des matières premières issues de déchets.



L'entreprise vise une capacité de raffinage de plus de 5 millions de tonnes par an d'ici 2030, dont 1 million pour le SAF dès 2026, avec un potentiel de doublement d'ici 2030.







Valeurs associées ENI 13,70 EUR MIL -0,19%