Eni: le rachat d'Acea Energia par Plenitude approuvé









(CercleFinance.com) - Acea a annoncé mardi que son conseil d'administration avait approuvé l'offre ferme déposée par Plenitude, une filiale d'Eni, portant sur l'acquisition de 100% du capital d'Acea Energia, sa filiale de fourniture d'énergie, sur la base d'une valeur d'entreprise de 460 millions d'euros.



L'offre prévoit également un complément de prix pouvant aller jusqu'à 100 millions d'euros, conditionné à l'atteinte de certains objectifs de performances d'ici à juin 2027.



La finalisation de la transaction, attendue d'ici à juin 2026, reste soumise notamment à l'approbation des autorités de la concurrence.



Cette opération, conforme aux orientations du plan stratégique 2024-2028, doit permettre à Acea de renforcer son positionnement en tant qu'acteur d'infrastructures.



Acea Energia fournit de l'électricité et du gaz à environ 1,4 million de clients.



L'opération doit permettre à Plenitude, filiale d'Eni, de se rapprocher de son objectif de 10 millions de clients d'ici fin 2025, avant d'atteindre 11 millions en 2028 et plus de 15 millions à horizon 2030.





