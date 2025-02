Eni: le programme de rachat d'actions est finalisé information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 15:52









(CercleFinance.com) - Eni a annoncé mercredi avoir bouclé la seconde tranche de son programme de rachats d'actions, finalisant du même coup son plan de rachat de titres qui portait sur un montant total de deux milliards d'euros.



La compagnie énergétique italienne précise avoir fait l'acquisition de 137,7 millions de ses propres actions lors de la seconde tranche de l'opération, soit l'équivalent de près de 4,2% de son capital.



Ces titres sont destinés à être annulés.



Dans un avis financier, Eni indique contrôler aujourd'hui près de 7% de son capital en auto-détention.



Cotée à la Bourse de Milan, l'action Eni progressait de 0,5% mercredi en début d'après-midi.





Valeurs associées ENI 14,22 EUR MIL +0,59%