 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 087,24
+0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eni lance le projet Coral North FLNG au Mozambique
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 09:53






Eni fait part de sa décision finale d'investissement pour développer le projet Coral North FLNG, situé en eaux profondes au large du Mozambique, avec ses partenaires CNPC, ENH, Kogas et XRG (ADNOC). La signature a eu lieu à Maputo en présence du président mozambicain Daniel Francisco Chapo et du directeur général d'Eni, Claudio Descalzi. Le projet exploitera la partie nord du gisement Coral dans le bassin de Rovuma via une unité flottante de liquéfaction de gaz naturel (FLNG). La coentreprise se compose d'Eni (50%), CNPC (20%), Kogas (10%), ENH (10%) et XRG (10%). Avec une capacité de liquéfaction de 3,6 MTPA (millions de tonnes par an), Coral North portera la production totale du pays au-delà de 7 MTPA, faisant du Mozambique le 3e producteur africain de GNL. 'Ce projet doublera la contribution du Mozambique à la sécurité énergétique mondiale et aux bénéfices économiques pour le pays', a assuré Claudio Descalzi. Coral North constituera le deuxième développement majeur d'Eni au Mozambique, après Coral South, opérationnel depuis 2022.

Sa mise en service est prévue en 2028.











Valeurs associées

ENI
14,914 EUR MIL +0,26%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank