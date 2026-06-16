Eni lance le pôle de gestion des déchets industriels de Ravenne en Italie

Eni annonce que le pôle environnemental de Ravenne, un centre dédié à l'économie circulaire et à la gestion des déchets industriels, est désormais en activité.

Grâce aux actions de remédiation environnementale menées par Eni Rewind, propriétaire de la zone, et à un investissement total de 100 millions d'euros, un site désaffecté de 26 hectares situé dans le quartier de Ravenna a été restauré et réaménagé pour une nouvelle initiative de développement industriel.

Les installations du Centre environnemental de Ravenne contribueront à réduire la pénurie structurelle d'usines destinées à la gestion des déchets spéciaux en Italie.

En particulier, la plateforme HEA - une coentreprise entre HASI (Herambiente Servizi Industriali) et Eni Rewind - est l'un des projets intégrés de gestion des déchets industriels les plus importants en Italie.

La plateforme HEA est une installation multifonctionnelle pour le prétraitement des déchets spéciaux, solides et liquides, issus d'activités industrielles et de dépollution.

Avec une capacité de traitement allant jusqu'à 60 000 tonnes par an la plateforme permet une large gamme d'opérations, allant du stockage et du reconditionnement au déchiquetage et au mélange.

Le Hub accueille également l'usine de biorécupération d'Eni Rewind, capable de traiter jusqu'à 80 000 tonnes par an de sols contaminés par les hydrocarbures issus d'activités de remédiation.