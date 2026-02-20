Eni lance la production du champ de Ndungu en Angola
Le projet comprend sept puits de production et quatre puits d'injection, avec un pic de production attendu de 60 000 barils de pétrole par jour.
"L'intégration progressive du projet Agogo Integrated West Hub, avec la production complète de champs de Ndungu d'abord via N'goma FPSO puis via Agogo FPSO, garantira une production durable à long terme à partir du Bloc 15/06 et contribuera de manière significative à la production nationale de l'Angola" indique le groupe.
Agogo et Ndungu s'attendent à atteindre ensemble un pic de production d'environ 175 000 barils par jour sur les deux champs.
Agogo IWH est exploitée par Azule Energy avec une participation de 36,84 %, aux côtés de Sonangol E&P (36,84 %) et Sinopec International (26,32 %).
Azule Energy est détenue à parts égales par Eni et par BP.
