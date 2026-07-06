 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eni lance la construction d'une usine de fabrication de batteries à Brindisi
information fournie par Zonebourse 06/07/2026 à 16:30

Eni Storage Systems a lancé des travaux de construction sur le site industriel de Brindisi pour la production de batteries lithium-fer-phosphate (LFP).

Les batteries seront principalement utilisées pour les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) qui soutiennent le déploiement des énergies renouvelables et améliorent la stabilité du réseau.

Ces systèmes stockent l'énergie produite à partir de sources renouvelables lorsque la production dépasse la demande et la libèrent lorsque nécessaire. La demande européenne pour de tels systèmes devrait passer de 36 GWh en 2025 à environ 138 GWh d'ici 2030.

Le plan de développement d'Eni Storage Systems comprend la construction d'une gigausine à Brindisi pour la production de cellules et modules de batterie, ainsi qu'une usine d'assemblage du Système de Stockage d'Énergie par Batterie (BESS).

Le projet prévoit une capacité de production totale de 16 GWh par an d'ici 2030 (moitié à Brindisi et moitié à l'usine de Teverola), soit plus de 10 % du marché européen des systèmes stationnaires de stockage d'énergie (BESS).

" Ce projet est conçu pour soutenir la transition énergétique en créant une valeur industrielle et technologique dans un secteur crucial pour le processus de décarbonation, combinant le développement des énergies renouvelables avec la résilience du système énergétique ", a déclaré Giuseppe Ricci, directeur des opérations pour la transformation industrielle d'Eni.

Valeurs associées

ENI
20,390 EUR MIL -0,27%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'ancien général syrien et accusé Khaled al-Halabi (c) cache son visage alors qu'il est escorté par des agents de justice pour son procès au tribunal régional de Vienne, le 1er juin 2026 en Autriche ( AFP / Joe Klamar )
    A Vienne, deux tortionnaires syriens condamnés à huit ans de prison
    information fournie par AFP 06.07.2026 18:45 

    Un ex-général et un ancien policier syriens ont été condamnés chacun à huit ans de prison lundi à Vienne, pour des faits de torture à l'encontre de 21 opposants au régime de Bachar al-Assad entre avril 2011 et mars 2013 à Raqqa. Ce procès a été particulièrement ... Lire la suite

  • Un F-22 de l'USAF, un appareil produit par Lockheed Martin. (Crédit: Mikaela Smith / US Air Force)
    Trump annonce que Sikorsky financera l'héliport de la Maison Blanche
    information fournie par Reuters 06.07.2026 18:44 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la confirmation et de la déclaration de Lockheed) par Bo Erickson et Jarrett ... Lire la suite

  • ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )
    L'activité dans les services ralentit en juin aux Etats-Unis mais reste positive
    information fournie par Boursorama avec AFP 06.07.2026 18:35 

    L'activité dans les services a ralenti au mois de juin aux Etats-Unis, faisant un peu moins bien qu'attendu par les marchés, avec un recul de la majorité de ses sous-indices, selon les données publiées lundi par la fédération professionnelle ISM. Sur le mois écoulé, ... Lire la suite

  • L'ayatollah Ali Khamenei durant une conférence de presse organisée pendant les législatives iraniennes, à Téhéran, le 10 mai 2024 ( AFP / ATTA KENARE )
    Téhéran noir de monde pour la procession funèbre de Khamenei
    information fournie par AFP 06.07.2026 18:15 

    Une marée humaine est descendue lundi dans les rues de Téhéran pour saluer le cortège funèbre de l'ancien guide suprême Ali Khamenei, au troisième jour d'obsèques nationales conçues comme une démonstration de force et d'unité. Des images de l'AFP montrent des artères ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
39,24 +8,04%
CAC 40
8 479,87 -0,33%
GENFIT
13,4 +3,55%
Pétrole Brent
71,77 +0,29%
HAFFNER ENERGY
0,2505 +15,44%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank