Eni lance la construction d'une usine de fabrication de batteries à Brindisi

Eni Storage Systems a lancé des travaux de construction sur le site industriel de Brindisi pour la production de batteries lithium-fer-phosphate (LFP).

Les batteries seront principalement utilisées pour les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) qui soutiennent le déploiement des énergies renouvelables et améliorent la stabilité du réseau.

Ces systèmes stockent l'énergie produite à partir de sources renouvelables lorsque la production dépasse la demande et la libèrent lorsque nécessaire. La demande européenne pour de tels systèmes devrait passer de 36 GWh en 2025 à environ 138 GWh d'ici 2030.

Le plan de développement d'Eni Storage Systems comprend la construction d'une gigausine à Brindisi pour la production de cellules et modules de batterie, ainsi qu'une usine d'assemblage du Système de Stockage d'Énergie par Batterie (BESS).

Le projet prévoit une capacité de production totale de 16 GWh par an d'ici 2030 (moitié à Brindisi et moitié à l'usine de Teverola), soit plus de 10 % du marché européen des systèmes stationnaires de stockage d'énergie (BESS).

" Ce projet est conçu pour soutenir la transition énergétique en créant une valeur industrielle et technologique dans un secteur crucial pour le processus de décarbonation, combinant le développement des énergies renouvelables avec la résilience du système énergétique ", a déclaré Giuseppe Ricci, directeur des opérations pour la transformation industrielle d'Eni.