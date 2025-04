Eni: la prévision de CFFO pour 2025 revue à la baisse information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 12:16









(CercleFinance.com) - Eni a annoncé jeudi avoir revu à la baisse sa prévision de cash-flow opérationnel (CFFO) pour 2025 au vu de l'évolution de l'environnement économique, tout en précisant que cette révision serait atténuée par des mesures d'optimisation de ses coûts et de ses investissements.



Tablant maintenant sur un baril de Brent de 65 dollars en moyenne cette année, le groupe pétrolier italien dit désormais prévoir un CFFO annuel de l'ordre de 11 milliards d'euros.



Dans un communiqué, la compagnie énergétique précise toutefois que les deux milliards d'euros d'impact négatif lié à la conjoncture économique et aux droits de douane devraient être contrebalancées par des économies et d'éventuelles cessions.



Ses dépenses d'investissements nettes pour 2025 sont désormais envisagées autour de six milliards d'euros.



Sur le premier trimestre, le groupe dit avoir dégagé un bénéfice opérationnel ajusté (Ebit) de 3,7 milliards d'euros, en baisse de 11% d'une année sur l'autres, du fait du repli de 10% du cours du Brent sur la période.



Sur l'ensemble de l'exercice, sa production de pétrole et de gaz est toujours attendue autour de 1,7 million de barils équivalent pétrole par jour (bepj).



A la Bourse de Milan, l'action Eni gagnait 1,7% jeudi à la mi-journée alors que l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Oil & Gas avançait de 0,5%.





Valeurs associées ENI 12,654 EUR MIL +1,80%