ENI: l'Autorité italienne de la concurrence a condamné plusieurs compagnies à une amende de plus de 936 ME
Les conclusions de l'Autorité ont révélé l'existence d'un accord restreignant la concurrence dans la vente de carburants automobiles impliquant toutes les sociétés à l'exception d'Iplom et de Repsol.
En conséquence, les entreprises ont été condamnées à une amende totale de 936 659 087 euros.
L'Autorité a infligé une amende de 336 214 660 euros à Eni, 129 363 561 euros à Esso, 163 669 804 euros à Ip, 172 592 363 euros à Q8, 43 788 944 euros à Saras et 91 029 755 euros à Tamoil.
L'Autorité a constaté qu'Eni, Esso, Ip, Q8, Saras et Tamoil s'étaient entendues pour fixer la valeur de la composante bio prise en compte dans les prix des carburants.
Le cartel a débuté le 1er janvier 2020 et s'est poursuivi jusqu'au 30 juin 2023. La valeur de cette importante composante du prix est passée d'environ 20 EUR/m3 en 2019 à environ 60 EUR/m3 en 2023.
Selon l'Autorité, les entreprises ont mis en oeuvre des augmentations de prix parallèles - largement coïncidentes - qui ont été motivées par des échanges d'informations directs ou indirects entre elles.
