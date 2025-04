Eni: KKR augmente sa participation à 30% dans Enilive information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 15:32









(CercleFinance.com) - Eni annonce que la transaction prévoyant l'augmentation de la participation de KKR dans Enilive a été finalisée.



Ainsi, KKR a acquis 5 % du capital d'Enilive auprès d'Eni pour environ 601 millions d'euros, portant sa participation totale à 30 %.



L'opération confirme une valorisation post-money de 11,75 milliards d'euros pour 100 % du capital d'Enilive.



Le produit total pour le groupe Eni s'élève à 3,6 milliards d'euros, incluant une augmentation de capital de 500 millions d'euros destinée à soutenir le développement d'Enilive.



L'opération a reçu l'approbation des autorités compétentes.





