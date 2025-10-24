ENI: fort rebond du bénéfice net au troisième trimestre

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Le géant italien des hydrocarbures ENI a vu son bénéfice net progresser de 54% au troisième trimestre, à 803 millions d'euros, "les effets positifs de la croissance de la production (...) ayant compensé la baisse des prix du brut et les fluctuations des taux de change", a annoncé le groupe jeudi dans un communiqué.

Ce résultat est toutefois inférieur aux prévisions des analystes interrogés par Blommberg, qui tablaient sur un bénéfice net autour d'un milliard d'euros.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le bénéfice net du groupe a progressé de 5%, à 2,5 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires d'ENI a en revanche reculé de 2% à 20,2 milliards d'euros, globalement en ligne avec les prévisions des analystes consultés par Bloomberg qui attendaient un chiffre d'affaires de 20,4 milliards d'euros.

Sur les neufs premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a baissé de 6%, à 61,5 milliards d'euros.

Les "impacts négatifs" de la "baisse de 14% des prix du pétrole brut" et de l'"appréciation de 6% de la parité euro/dollar en glissement annuel" ont été "partiellement compensés par la croissance des volumes et la maîtrise des coûts", précise ENI.

Au troisième trimestre, le groupe a ainsi vu sa production de pétrole et de gaz augmenter de 6% pour atteindre 1,76 million de barils par jour.

Fort de ces résultats, ENI a annoncé revoir en hausse ses prévisions de génération de trésorerie pour l'exercice 2025 et a rehaussé de 20%, à 1,8 milliard d'euros, son programme de rachat d'actions.

Le groupe prévoit toujours, comme annoncé en début d'année, le versement d'un dividende de 1,05 euro par action.