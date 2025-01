Eni: finalise le rachat d'obligations hybrides information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 10:34









(CercleFinance.com) - Eni annonce les résultats de son offre volontaire, lancée le 14 janvier 2025 et clôturée le 21 janvier 2025, visant au rachat en espèces et à l'annulation partielle ou totale de son obligation perpétuelle hybride d'un montant de 1,5 milliard d'euros, avec une première échéance en octobre 2025 et un coupon annuel de 2,625 %.



Eni a accepté de racheter pour 1,215 milliard d'euros, soit environ 83 % du montant nominal.



Le règlement de la transaction est prévu le 24 janvier 2025, après quoi le montant nominal restant de l'obligation s'élèvera à 248,6 millions d'euros.





