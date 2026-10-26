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Eni finalise la cession de sa filiale nigériane AENR à APEX
information fournie par Zonebourse 26/10/2026 à 16:21

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Eni a finalisé la vente de sa filiale Agip Energy and Natural Resources Limited (AENR) à Apex Global Energy Limited (APEX), une société détenue à 100% par Sterling Oil Exploration and Energy Production Company Ltd, l'un des principaux opérateurs du secteur terrestre (onshore) au Nigeria.

Filiale à 100% d'Eni, AENR est active dans l'exploration et la production d'hydrocarbures terrestres et en eaux peu profondes au Nigeria. Elle détient notamment une participation de 5% dans la coentreprise Renaissance (Renaissance 30%, opérateur ; TotalEnergies 10% ; et la Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPC), 55%).

Cette transaction, qui a reçu l'approbation de l'ensemble des autorités compétentes, s'inscrit dans la stratégie d'Eni visant à optimiser ses activités amont (upstream) par le rééquilibrage de son portefeuille et la cession d'actifs non stratégiques.

Eni maintiendra sa présence dans le pays à travers l'exploration et le développement d'actifs en offshore profond, ainsi que par sa participation dans Nigeria LNG.

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