Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: feu vert pour un projet de stockage de CO2 à Liverpool information fournie par Cercle Finance • 04/10/2024 à 11:52









(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir obtenu l'engagement et le financement du gouvernement britannique pour l'octroi d'une licence économique concernant le projet de transport et de stockage de CO2 à Liverpool Bay.



Ce financement marque le lancement de l'industrie de captage et stockage du carbone (CCS) au Royaume-Uni, avec des investissements pour les émetteurs industriels du Track 1 et le projet HyNet.



En tant qu'opérateur du système de transport et stockage, Eni contribuera à réduire les émissions des industries du Nord-Ouest de l'Angleterre et du Pays de Galles.



HyNet vise une capacité initiale de 4,5 millions de tonnes de CO2 par an, avec un potentiel d'extension à 10 millions après 2030, et permettra de créer de nouvelles chaînes de production et d'emplois.





Valeurs associées ENI 14,32 EUR MIL +1,50%