Eni évoque ses projets en Egypte avec le président al-Sissi
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 17:25
Eni rapporte qu'un vaste programme d'exploration et de forage a été lancé, notamment en Méditerranée, afin de stimuler la production de gaz et prolonger la durée de vie des actifs existants dans le Sinaï et le delta du Nil.
Les discussions ont aussi porté sur le rôle de l'Égypte comme futur hub gazier de la Méditerranée orientale, soutenu par le développement du champ gazier Cronos à Chypre.
Eni a enfin réaffirmé son engagement dans des projets sociaux et sanitaires pour accompagner le développement local.
Valeurs associées
|15,680 EUR
|MIL
|-0,19%
