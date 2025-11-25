 Aller au contenu principal
Eni évoque ses projets en Egypte avec le président al-Sissi
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 17:25

Eni annonce une rencontre entre son directeur général, Claudio Descalzi, et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Le dirigeant italien a ainsi pu présenter les récents investissements de sa société dans l'amont pétrolier et gazier, des projets qui confortent la position du groupe comme premier producteur du pays.

Eni rapporte qu'un vaste programme d'exploration et de forage a été lancé, notamment en Méditerranée, afin de stimuler la production de gaz et prolonger la durée de vie des actifs existants dans le Sinaï et le delta du Nil.

Les discussions ont aussi porté sur le rôle de l'Égypte comme futur hub gazier de la Méditerranée orientale, soutenu par le développement du champ gazier Cronos à Chypre.

Eni a enfin réaffirmé son engagement dans des projets sociaux et sanitaires pour accompagner le développement local.

