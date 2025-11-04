Eni et YPF ont signé un accord avec XRG pour leur participation au projet Argentina LNG
04/11/2025
ARGLNG est un projet de développement gazier à grande échelle en amont et en aval conçu pour développer les ressources du champ onshore ' Vaca Muerta '.
Il permettré de servir les marchés internationaux, en exportant jusqu'à 30 millions de tonnes de GNL par an d'ici 2030.
Le projet comprend la production, le traitement, le transport et la liquéfaction du gaz pour l'exportation à travers deux unités flottantes de liquéfaction de gaz (FLNG) d'une capacité de 6 MTPA (millions de tonnes par an, soit l'équivalent d'environ 9 milliards de mètres cubes de gaz par an) chacune. ainsi que la valorisation et l'exportation des liquides associés.
Eni et ADNOC sont des partenaires stratégiques, ayant déjà collaboré sur des projets clés aux Émirats arabes unis et dans d'autres zones géographiques.
