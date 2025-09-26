Eni et cinq autres compagnies pétrolières sanctionnées par le gendarme italien de la concurrence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le régulateur italien de la concurrence a infligé des amendes au groupe énergétique Eni

ENI.MI et à cinq autres compagnies pétrolières opérant dans le pays pour des pratiques restreignant la concurrence loyale dans la vente de carburant pour les camions, a déclaré l'organisme de surveillance vendredi.

Le régulateur a déclaré que des amendes d'un montant total de plus de 936 millions d'euros (1,09 milliard de dollars) avaient été imposées à Eni et à Esso XOM.N , propriété d'ExxonMobil, ainsi qu'à Ip, Q8, Saras et Tamoil.

L'organisme de surveillance a déclaré dans un communiqué que les entreprises avaient opéré en tant que cartel entre janvier 2020 et juin 2023 pour fixer le prix de la composante biocarburant contribuant au coût global du carburant. La valeur de cette composante importante du prix est passée d'environ 20 euros par mètre cube en 2019 à environ 60 euros en 2023.

L'organisme a ajouté que ce qu'il a décrit comme une "enquête complexe" a été lancée après avoir reçu une information d'un dénonciateur.

L'autorité a imposé des amendes de 336 millions d'euros à Eni, 173 millions d'euros à Q8, 164 millions d'euros à Ip, 129 millions d'euros à Esso, 91 millions d'euros à Tamoil et 44 millions d'euros à Saras.

Eni et IP n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires et Reuters n'a pas été en mesure de contacter immédiatement les autres sociétés.

(1 dollar = 0,8562 euro)