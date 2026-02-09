 Aller au contenu principal
Eni et CDP Venture Capital investissent dans la startup EXE Engineering
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 12:59

Eni et CDP Venture Capital ont investi 550 000 EUR et ont annoncé une collaboration avec la startup EXE Engineering dans le domaine des initiatives de compensation carbone en Afrique.

Ce nouvel investissement permettra à la startup de soutenir l'expansion de ses projets en Europe et en Afrique.

Le tour de financement a été mené par Zero et Eni Next, la société de capital-risque d'Eni, qui investit dans des startups innovantes à fort potentiel technologique.

EXE Engineering a participé au programme d'accélération Zero entre 2024 et 2025 et a développé un projet pilote (Proof of Concept) avec Eni. Cela a été suivi par la signature d'un accord de coopération en Afrique pour évaluer le développement et la mise en oeuvre de solutions innovantes visant à réduire les émissions et à valoriser les déchets par l'environnement.

Valeurs associées

ENI
17,692 EUR MIL -0,82%
