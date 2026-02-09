Eni et CDP Venture Capital investissent dans la startup EXE Engineering
09/02/2026
Ce nouvel investissement permettra à la startup de soutenir l'expansion de ses projets en Europe et en Afrique.
Le tour de financement a été mené par Zero et Eni Next, la société de capital-risque d'Eni, qui investit dans des startups innovantes à fort potentiel technologique.
EXE Engineering a participé au programme d'accélération Zero entre 2024 et 2025 et a développé un projet pilote (Proof of Concept) avec Eni. Cela a été suivi par la signature d'un accord de coopération en Afrique pour évaluer le développement et la mise en oeuvre de solutions innovantes visant à réduire les émissions et à valoriser les déchets par l'environnement.
Valeurs associées
|17,692 EUR
|MIL
|-0,82%
