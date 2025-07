Eni: découverte de gaz dans l'offshore angolais information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 17:51









(CercleFinance.com) - Azule Energy, une co-entreprise détenue à parité par bp et Eni, a annoncé lundi avoir fait une découverte de gaz sur le puits Gajajeira-01, situé sur un bloc au large de l'Angola.



La joint-venture indique avoir rencontré une colonne de gaz de 30 mètres nets dans des réservoirs affichant une bonne mobilité, renforçant le caractère prometteur de cette zone située dans un profondeur d'eau de 95 mètres, à environ 60 km des cotes.



Les premières évaluations suggèrent que les volumes de gaz en place pourraient dépasser 1.000 milliards de pieds cubes, avec jusqu'à 100 millions de barils de condensats associés.



Azure Energy détient une participation de 35% dans le bloc 1/14, dont il est l'opérateur, aux côtés d'Equinor (30%), Sonangol E&P (25%) et Acrep (10%).



Avec une production journalière de plus de 200.000 barils d'équivalent pétrole par jour, Azule se concentre surtout sur des projets en Angola, mais détient aussi des participations dans des actifs en Namibie.





