Eni: contrat d'hydrocarbures en Algérie avec Sonatrach information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 16:10









(CercleFinance.com) - Eni annonce que son directeur Claudio Descalzi a rencontré aujourd'hui à Alger le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune pour discuter des activités du groupe dans le pays, notamment la production et l'exportation de gaz, les investissements en cours et futurs ainsi que les initiatives liées à la transition énergétique.



Cette visite a permis à Eni et à son partenaire Sonatrach de signer un nouveau contrat d'hydrocarbures pour la zone de Zemoul El Kbarunder.



Ce contrat d'une durée de 30 ans porte sur une zone d'exploration et de développement d'environ 4 200 km², située à 300 km au sud-est de Hassi Messaoud, et intègre des actifs voisins auparavant couverts par des accords distincts.



Grâce à ce nouvel accord, Eni et Sonatrach entendent valoriser davantage cet actif via un plan intégrant opérations d'exploration, de développement et technologies innovantes pour optimiser les taux de récupération, en s'appuyant sur les infrastructures existantes.



La rencontre a également permis d'aborder les programmes conjoints pour la production et l'exportation de gaz et GNL vers l'Europe, ainsi que les projets dans les renouvelables, l'hydrogène et l'interconnexion électrique entre l'Algérie et l'Europe.





