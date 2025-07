Eni: contrat d'approvisionnement de GNL sur 20 ans auprès de Venture Global information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 15:45









(Zonebourse.com) - Eni annonce avoir conclu un accord pour s'approvisionner en gaz naturel liquéfié (GNL) sur le long terme auprès de Venture Global, société gazière états-unienne située à Arlington, Virginie.



Ce contrat porte sur l'achat de 2 millions de tonnes par an pendant 20 ans, à partir de la fin de la décennie, provenant de la phase 1 du projet CP2 LNG en cours de développement en Louisiane.



Il s'agit du premier accord de ce type pour Eni aux États-Unis, marquant une étape clé dans sa stratégie de diversification et d'élargissement mondial de son portefeuille GNL.



Une partie de ces volumes contribuera à diversifier l'approvisionnement en gaz de l'Europe. Eni vise ainsi environ 20 millions de tonnes par an de volumes contractualisés d'ici 2030, soutenant l'essor de son activité de négoce et répondant aux besoins des marchés clés.





