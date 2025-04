Eni: confirme une découverte de pétrole en Namibie information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 16:24









(CercleFinance.com) - Eni confirme la découverte de pétrole du puits Capricornus 1-X, dans le bassin d'Orange en Namibie.



Le puits Capricornus 1-X a atteint sa profondeur totale le 2 avril, pénétrant avec succès la cible du Crétacé inférieur.



'Le puits a trouvé 38 m de valeur nette, le réservoir présentant de bonnes propriétés pétrophysiques et aucun contact avec l'eau observé' indique le groupe.



Le puits a réalisé avec succès un test de production dans le réservoir de pétrole. Le puits a atteint un débit de surface limité de plus de 11 000 stb/j. Des études de laboratoire seront menées sur des échantillons de fluide prélevés lors de l'essai.



Le permis d'exploration pétrolière 85 (PEL85), où le puits a été foré, est exploité par Rhino Resources avec une participation de 42,5 %. Les co-entrepreneurs sont Azule Energy (42,5 %), Namcor (10 %) et Korres Investments (5 %). Eni et bp détiennent chacun une participation de 50 % dans Azule Energy.





Valeurs associées ENI 12,702 EUR MIL +2,19%