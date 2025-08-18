Eni cède 49,99% de sa filiale CCUS à GIP
18/08/2025
L'entité gère notamment les projets Liverpool Bay et Bacton au Royaume-Uni, le projet L10-CCS aux Pays-Bas, et détient un droit d'acquisition sur 50% du projet Ravenna en Italie.
Le PDG d'Eni, Claudio Descalzi, déclare que l'arrivée de GIP comme partenaire stratégique renforcera la capacité du groupe à proposer des solutions de décarbonation à grande échelle.
Selon l'accord, Eni et GIP exerceront un contrôle conjoint sur la société, la finalisation restant soumise aux autorisations réglementaires.
Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'Eni de valorisation de ses activités liées à la transition énergétique.
