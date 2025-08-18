 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 879,44
-0,56%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eni cède 49,99% de sa filiale CCUS à GIP
information fournie par AOF 18/08/2025 à 16:35

(AOF) - La société italienne d'hydrocarbures, Eni Spa, a annoncé ce lundi la signature d'un accord avec Global Infrastructure Partners (GIP, un fonds américain d’investissement dans les infrastructure, filiale de Blackrock) portant sur la cession d'une participation de 49,99% dans Eni CCUS Holding (acteur mondial de premier plan dans le secteur du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone). PDG d'Eni, Claudio Descalzi, souligne que " l'arrivée de GIP comme partenaire stratégique renforcera la capacité du groupe à proposer des solutions de décarbonation à grande échelle ".

La société italienne exploite, par l'intermédiaire de ses filiales, les projets Liverpool Bay (projet dédié à la conservation de la biodiversité dans la baie de la ville de Liverpool) et Bacton au Royaume-Uni, ainsi que le projet L10-CCS aux Pays-Bas.

En outre, Global Infrastructure Partners a le droit d'acquérir les 50% détenus par Eni dans le projet CCS de Ravenna en Italie. La filiale de Blackrock sera en mesure d'inclure d'autres projets potentiels dans une plateforme plus large d'initiatives CCUS à moyen et long terme.

Selon l'accord, Eni et GIP exerceront un contrôle conjoint sur Eni CCUS Holding. La clôture de la transaction reste soumise aux autorisations réglementaires.

Valeurs associées

ENI
14,918 EUR MIL -0,36%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • SCHLUMBERGER : Sous les résistances, une consolidation est probable
    SCHLUMBERGER : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 18.08.2025 17:21 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 aôut 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street cherche une direction à suivre
    information fournie par AFP 18.08.2025 16:12 

    La Bourse de New York évolue sans grand mouvement lundi, à l'entame d'une semaine marquée par l'absence de données économiques d'ampleur mais avec la publication de résultats de plusieurs grands distributeurs. Vers 13H50 GMT, le Dow Jones reculait de 0,01%, l'indice ... Lire la suite

  • L'entrée de Wall Street de la NYSE à New York, États-Unis
    Wall Street ouvre en légère baisse avant une semaine riche en résultats et événements
    information fournie par Reuters 18.08.2025 16:01 

    La Bourse de New York a ouvert en légère baisse lundi, au lancement d'une semaine marquée par les publications financières des principaux détaillants américains et alors que les marchés se préparent pour une actualité chargée sur les fronts géopolitique et économique. ... Lire la suite

  • Le siège de Google à Mountain View. (Crédit: / Adobe Stock)
    Google mise sur le nucléaire pour alimenter ses centres de données
    information fournie par Cercle Finance 18.08.2025 15:53 

    (Zonebourse.com) - Google , Kairos Power (société US spécialisée dans le développement de réacteurs nucléaires avancés) et la Tennessee Valley Authority (TVA) annoncent un accord pour développer Hermes 2, une centrale nucléaire de génération IV à Oak Ridge (Tennessee). ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank