Eni cède 49,99% de sa filiale CCUS à GIP

(AOF) - La société italienne d'hydrocarbures, Eni Spa, a annoncé ce lundi la signature d'un accord avec Global Infrastructure Partners (GIP, un fonds américain d’investissement dans les infrastructure, filiale de Blackrock) portant sur la cession d'une participation de 49,99% dans Eni CCUS Holding (acteur mondial de premier plan dans le secteur du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone). PDG d'Eni, Claudio Descalzi, souligne que " l'arrivée de GIP comme partenaire stratégique renforcera la capacité du groupe à proposer des solutions de décarbonation à grande échelle ".

La société italienne exploite, par l'intermédiaire de ses filiales, les projets Liverpool Bay (projet dédié à la conservation de la biodiversité dans la baie de la ville de Liverpool) et Bacton au Royaume-Uni, ainsi que le projet L10-CCS aux Pays-Bas.

En outre, Global Infrastructure Partners a le droit d'acquérir les 50% détenus par Eni dans le projet CCS de Ravenna en Italie. La filiale de Blackrock sera en mesure d'inclure d'autres projets potentiels dans une plateforme plus large d'initiatives CCUS à moyen et long terme.

Selon l'accord, Eni et GIP exerceront un contrôle conjoint sur Eni CCUS Holding. La clôture de la transaction reste soumise aux autorisations réglementaires.