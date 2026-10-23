Eni: bénéfice triplé au 3e trimestre, le pétrolier prévoit un dividende extraordinaire

Le géant italien des hydrocarbures Eni a publié vendredi un bénéfice net de 3,2 milliards d'euros au troisième trimestre (+299% sur un an), porté par le prix du pétrole et par le succès de ses opérations.

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Le bénéfice net ajusté, qui exclut certains éléments exceptionnels, a atteint 2,8 milliards d'euros (+125% sur un an), dépassant le consensus des analystes compilé par FactSet, qui tablait sur 2,5 milliards d'euros. Sur les neuf premiers mois de l'année, il s'élève à 6,4 milliards d'euros (+70%).

Eni a revu à la hausse ses prévisions de production pour l'année 2026. Il a annoncé la distribution d'un dividende extraordinaire de 0,46 euro par action, ainsi que l'accélération de son programme de rachat d'actions, de 3,4 à 3,8 milliards d'euros sur l'année.

"Les excellents résultats obtenus au troisième trimestre découlent de la solidité de notre modèle opérationnel et de nos investissements ciblés dans notre portefeuille largement diversifié d’actifs compétitifs", a commenté Claudio Descalzi, directeur général d’Eni, dans un communiqué.

La production d'hydrocarbures a augmenté de 4% sur un an au troisième trimestre grâce notamment à la montée en puissance de gisements au Congo et au Mexique, selon le groupe.

Eni a annoncé début septembre un renforcement de ses activités au Venezuela, via un accord avec le gouvernement pour exploiter seul le gigantesque gisement pétrolier de Junín 5, au centre du pays.

Le groupe a aussi annoncé mardi que son projet de captage et stockage du CO₂ dans d'anciens gisements gaziers au large de Ravenne (nord) avait été sélectionné par le Fonds européen pour l’innovation.