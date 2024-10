Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: bénéfice net ajusté en repli de 30% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/10/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - Eni annonce une baisse de 30% de son bénéfice net ajusté au 3e trimestre, à 1,27 milliard d'euros, ce qui reste toutefois légèrement supérieur aux attentes, tandis que la production d'hydrocarbures a augmenté de 2%.



De son côté, l'EBIT ajusté (proforma) s'établit à 3,4 milliards d'euros, en repli de 14%.



Eni met en avant la résilience de sa performance financière malgré un environnement de marché plus faible, 'reflétant la solidité de [son] modèle économique'.



La société évoque aussi une augmentation supplémentaire du programme de rachat d'actions 2024 à 2 milliards d'euros.



'Au cours du trimestre, nous avons avancé sur deux projets CCS majeurs, à Ravenne en Italie et HyNet au Royaume-Uni, tandis que Plenitude continue d'accroître sa capacité en énergies renouvelables, et nous construisons actuellement trois nouvelles bioraffineries en Italie, en Corée du Sud et en Malaisie', souligne Claudio Descalzi, directeur général d'Eni.



Eni estime que la production d'hydrocarbures pour l'année entière devrait se situer autour de 1,7 million de barils équivalent pétrole par jour, au prix du Brent prévu de 83$ le baril.



Enfin, le groupe confirme son objectif d'atteindre une capacité renouvelable installée de 4 GW d'ici la fin de l'année 2024 (+30% par rapport à l'année précédente).





Valeurs associées ENI 14,32 EUR MIL +0,66%