Eni augmente ses rachats d'actions après une hausse du bénéfice au T3

(Actualisé avec détails et contexte §5-9)

Eni ENI.MI versera un dividende exceptionnel de 1,3 milliard d'euros et augmentera légèrement son programme de rachat d'actions après avoir enregistré au troisième trimestre un bénéfice net qui a plus que doublé par rapport à l'année précédente, a annoncé vendredi le groupe énergétique.

L'entreprise italienne contrôlée par l'État a publié un bénéfice net ajusté de 2,8 milliards d'euros pour la période juillet-septembre, contre 2,48 milliards attendus dans un consensus d'analystes compilé par Eni, et après 1,25 milliard d'euros un an plus tôt.

Eni a également revu à la hausse ses prévisions concernant le flux de trésorerie opérationnel sous-jacent (CFFO), le portant à 16,5 milliards d’euros contre 15 milliards précédemment.

"Nous augmentons encore la distribution par le versement d’un dividende exceptionnel de 0,46 euro par action, qui sera versé au quatrième trimestre, et nous portons à nouveau le programme de rachat d’actions à 3,8 milliards d’euros, soulignant ainsi notre engagement continu à partager la valeur créée avec nos actionnaires", a déclaré le directeur général Claudio Descalzi, cité dans un communiqué.

HAUSSE DE LA PRODUCTION

Eni a bénéficié d’une flambée des prix du pétrole et du gaz liée à la guerre au Moyen-Orient, et une hausse des marges de raffinage à travers l’Europe qui a également contribué à la progression des résultats.

Le groupe continue d’afficher une croissance de sa production supérieure aux prévisions et a découvert 1,23 milliard de barils de nouvelles ressources en hydrocarbures depuis le début de l’année, un chiffre bien supérieur à son objectif.

La production sous-jacente d’hydrocarbures a augmenté de 7% en glissement annuel pour atteindre 1,83 million de barils équivalent pétrole par jour (bep/j) au troisième trimestre.

Cette progression s’explique par la montée en puissance de projets en Afrique de l’Ouest, au Mexique et en Norvège, ainsi que par la contribution de Searah, une coentreprise lancée avec la société malaisienne Petronas.

Eni prévoit désormais une augmentation de sa production comprise entre 6% et 7% cette année, à mesure que le groupe poursuit ses projets en amont en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et en Afrique, a-t-il indiqué.

(Rédigé par Francesca Landini; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)