Eni : augmentation des rachats d'actions et prévisions de free cash flow relevées
information fournie par AOF 24/10/2025 à 17:12

(AOF) - Figurant parmi les plus fortes hausses du FTSE MIB à Milan, Eni gagne 2,44% à 15,96 euros grâce à une performance au troisième trimestre 2025 dépassant les attentes et à des objectifs annuels de free cash flow revus à la hausse. Entre juillet et septembre, l'Ebit pro forma ajusté a reculé de 12% à 3 milliards d'euros. Or, selon Jefferies, il dépasse de 6,6% les prévisions du consensus (2,81 milliards d'euros). Le broker ajoute que le bénéfice d'exploitation ajusté en repli de 15% à 2,073 milliards d'euros a dépassé de 9% les prévisions (1,90 milliard d'euros).

Jefferies relève que "la baisse du taux d'imposition à environ 42% vient compléter les résultats supérieurs aux prévisions de l'Ebit (la société estime que cette baisse devrait être durable, le taux d'imposition précédemment annoncé était de 55%, mais la tendance est à la baisse, notamment en raison de certains éléments comptables).

Le bénéfice avant impôts ajusté a baissé de 14% sur cette période en glissement annuel, à 2,27 milliards d'euros.

Par contre, le bénéfice net a progressé de 54% à 803 millions d'euros.

En hausse de 14%, l'excédent de trésorerie d'exploitation (CFFO) s'élève à 3,297 milliards d'euros. Il est supérieur de 16% aux prévisions de la société (2,85 milliards d'euros), fait savoir Jefferies.

La production d'hydrocarbures a augmenté de 6% sur un an, pour s'élever à 1,76 million de barils équivalent pétrole par jour. La société italienne d'hydrocarbures explique que "cette hausse de la production est portée par le développement de projets qui a permis d'augmenter la production en Côte d'Ivoire, au Congo et au Mexique et que ces résultats ont été complétés par le démarrage de projets dans ses satellites en Angola/Norvège et soutenus par une forte continuité opérationnelle et une optimisation des activités de maintenance".

Une nouvelle révision à la hausse de son objectif de free cash flow

En parallèle de sa publication trimestrielle, Eni annonce l'augmentation de son programme de rachat d'actions pour 2025 de 300 millions d'euros pour le porter à 1,8 milliard d'euros grâce à "des progrès stratégiques remarquables et à une amélioration des perspectives de flux de trésorerie disponible pour l'exercice 2025".

L'entreprise énergétique italienne le revoit à la hausse pour la deuxième fois cette année, malgré les vents contraires liés à la baisse des prix des matières premières et à l'affaiblissement du dollar américain. Visible Alpha tablait sur un consensus de 1,5 milliard d'euros.

Ainsi, le flux de trésorerie disponible avant ajustements du fonds de roulement est désormais attendu à 12 milliards d'euros, contre une estimation précédente de 11,5 milliards d'euros. Cette nouvelle estimation est légèrement supérieure aux attentes de Visible Alpha : 11,4 milliards d'euros.

La production prévue pour l'exercice 2025 devrait être comprise entre 1,71 et 1,72 million de barils équivalent pétrole par jour. Visible Alpha s'attend à une production de 1,7 million de barils équivalent pétrole par jour.

Par ailleurs, Eni maintient que l'augmentation du dividende sera de 5% sur l'exercice 2025. Il passera à 1,05 euro par action avec le versement de la deuxième tranche de 0,26 euro prévu le 26 novembre prochain.

Dividendes

Valeurs associées

ENI
15,836 EUR MIL +1,60%
