Eni: accord avec KKR sur la cession potentielle de 20 à 25% de sa filiale Enilive

Le géant des hydrocarbures Eni a annoncé mardi avoir signé avec le fonds d'investissement américain KKR un accord d'exclusivité sur la cession potentielle d'une participation minoritaire dans Enilive, sa filiale spécialisée dans le bioraffinage.

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Cet accord, qui prévoit la vente d'une part comprise entre 20 et 25%, valorise Enilive entre 11,5 et 12,5 milliards d'euros, indique Eni dans un communiqué.

"Le fort intérêt" manifesté par "des investisseurs financiers institutionnels de premier plan pourrait conduire à la vente ultérieure d'une participation supplémentaire d'Enilive pouvant aller jusqu'à 10%", précise Eni.

Le PDG d'Eni, Claudio Descalzi, applique ainsi ce qu'il appelle une stratégie "satellitaire" visant à créer des unités indépendantes spécialisées et capables d'attirer des investisseurs de "valeur" et financer ainsi la croissance du groupe.

Enilive est spécialisé dans le bioraffinage, la production de biométhane et des solutions de mobilité intelligente, dont la société de partage de véhicules Enjoy. Cette filiale d'Eni possède en outre un réseau de stations-service proposant notamment des carburants issus de matières premières renouvelables.

Enilive prévoit de porter sa capacité de bioraffinage à plus de 3 millions de tonnes par an d'ici 2026, soit le double de la fin 2023, et plus de 5 millions de tonnes d'ici 2030.

Le bioraffinage est la transformation de productions agricoles notamment en biocarburants.

En juin, Eni avait placé sur les marchés 10% du capital de la société italienne d'ingénierie pétrolière Saipem pour un montant de 393 millions d'euros.