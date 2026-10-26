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Eni accélère le développement du tout premier champ gazier chypriote
information fournie par Zonebourse 26/10/2026 à 16:38

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Eni a signé les principaux contrats d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et de forage pour le développement du projet Cronos. Cette étape marque le lancement de sa phase d'exécution et une étape clé vers la valorisation du tout premier développement gazier de Chypre.

Les contrats attribués couvrent l'unité de contrôle flottante (Floating Control Unit), le transport et l'installation, les conduites sous-marines (sealines), le système de production sous-marin, les conduites flexibles, les ombilicaux, l'EPC de la conduite terrestre ainsi que les services d'appareils de forage.

Cette attribution fait suite à la décision finale d'investissement (FID) prise le 28 juillet dernier pour le développement de la découverte de gaz Cronos, située sur le bloc 6 au large de Chypre. Reposant sur des ressources estimées à plus de 3 000 milliards de pieds cubes (3 TCF = 3 trillion cubic feet) de gaz initialement en place, le projet devrait atteindre un plateau de production pouvant aller jusqu'à 500 millions de pieds cubes standard par jour (million standard cubic feet/day), avec un démarrage prévu au 1er semestre 2028.

Acheminement vers l'Egypte

Le développement s'appuiera sur une approche accélérée (fast-track) fondée sur l'intégration régionale et l'utilisation des infrastructures existantes. Le gaz extrait de Cronos sera acheminé vers l'Egypte, où il sera traité via les installations déjà en place (notamment celles de Zohr) avant d'être liquéfié à l'usine de GNL de Damiette pour être exporté vers les marchés internationaux, principalement en Europe.

En tant que premier projet de développement d'Eni à Chypre et premier développement d'hydrocarbures de l'histoire du pays, Cronos constitue une avancée stratégique pour la République de Chypre. Le projet soutiendra l'émergence du pays comme producteur et exportateur de gaz naturel, tout en renforçant l'intégration des systèmes énergétiques en Méditerranée orientale grâce aux infrastructures gazières et de GNL égyptiennes déjà existantes.

Eni est présente à Chypre depuis 2013. Le bloc 6 est opéré par Eni avec une participation de 50%, aux côtés de son partenaire TotalEnergies.

A Chypre, Eni opère également le bloc 8 et détient des participations dans les blocs 7 et 11, qui sont quant à eux opérés par TotalEnergies.

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