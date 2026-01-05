Eni a transféré la branche commerciale de l'unité Refining Evolution & Transformation
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 11:39
Cette société assurer la gestion des actifs traditionnels (raffineries et dépôts) en Europe et au Moyen-Orient.
La transaction s'inscrit dans la stratégie d'Eni visant à garantir une offre énergétique entièrement décarbonée tant dans les processus de production que pour les consommateurs.
Au 1er janvier, Eni Industrial Evolution comprend les raffineries de Sannazzaro de' Burgondi (Pavie) et Tarente, la participation dans la coentreprise de la raffinerie Milazzo et la raffinerie de Livourne, l'usine de Robassomero, le Centre de Recherche Sud à San Filippo del Mela, les principaux actifs logistiques - notamment les dépôts et les pipelines - ainsi que les parts dans Ecofuel et Costiero Gas Livorno.
Les activités de transformation des matières premières et des semi-produits dans les raffineries, ainsi que la réception, la manipulation, le stockage et la livraison des produits dans les raffineries et dépôts, seront assurées par des contrats entre Eni et Eni Industrial Evolution.
Valeurs associées
|16,650 EUR
|MIL
|+1,76%
A lire aussi
-
(Actualisé avec contrats à terme sur indices, secteur des puces, secteur des cryptoactifs, changements de recommandation, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture ... Lire la suite
-
Le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse doivent comparaître lundi devant un tribunal de New York, deux jours après avoir été enlevés à Caracas lors d’une opération militaire américaine choc qui a ouvert la voie aux plans de Washington pour dominer ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
-
Des frappes russes ont touché lundi une clinique à Kiev, entraînant une évacuation en pleine nuit et sous un froid polaire, et tué deux personnes dont un patient, à la veille d'une réunion des alliés de l'Ukraine visant à relancer les efforts diplomatiques pour ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer