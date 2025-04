Eni: a signé un accord avec YPF en Argentine information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 15:36









(CercleFinance.com) - Eni, et YPF, la compagnie énergétique d'État de la République d'Argentine, ont signé un protocole d'accord pour le projet Argentina LNG.



Argentina LNG est un projet de développement gazier qui porte sur le développement des ressources du champ gazier terrestre ' Vaca Muerta '. Il permettra de servir les marchés internationaux en exportant jusqu'à 30 millions de tonnes par an (MTPA) de GNL d'ici la fin de la décennie.



Le protocole d'accord entre Eni et YPF porte sur le développement d'installations en amont, de transport et de liquéfaction de gaz à travers deux unités flottantes de GNL.



Le DG d'Eni a déclaré : ' Le choix d'Eni en tant que partenaire stratégique découle du savoir-faire spécifique et distinctif que nous avons développé dans les projets FLNG au Congo et au Mozambique, et de la reconnaissance de notre leadership mondial dans la mise en oeuvre de projets avec cette technologie. '





