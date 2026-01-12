 Aller au contenu principal
Eni a lancé avec succès une obligation de 1 milliard d'euros
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 17:35

Eni a lancé aujourd'hui avec succès une obligation subordonnée hybride perpétuelle d'une valeur nominale de 1 milliard d'euros.

L'obligation hybride, rachetée par des investisseurs institutionnels, a été placée sur le marché des Euro-obligations et a reçu des commandes de plus de 6 milliards d'euros, principalement du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la France et de l'Italie.

L'obligation hybride portera un coupon annuel de 4,125 % jusqu'à la première date de réinitialisation, prévue pour 6,25 ans après l'émission (19 avril 2032).

L'obligation hybride sera négociée sur le marché réglementé de Borsa Italiana et à la Bourse du Luxembourg. La date de règlement devrait être prévue pour le 19 janvier 2026.

Valeurs associées

ENI
16,080 EUR MIL +0,09%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

