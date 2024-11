Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: a finalisé une vente à Hilcorp pour 1 Md$ information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 10:11









(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir finalisé la vente à Hilcorp de 100 % des actifs de Nikaitchuq et Oooguruk détenus en Alaska pour une valeur de 1 milliard de dollars.



'L'opération, qui a reçu l'approbation de toutes les autorités compétentes, s'inscrit dans la stratégie d'Eni axée sur la rationalisation des activités amont par le rééquilibrage de son portefeuille et la cession d'actifs non stratégiques' indique le groupe.



Eni s'est engagée à générer un afflux net de portefeuille de 8 milliards d'euros sur le plan 2024-27. Compte tenu des transactions conclues et des actions en cours, Eni prévoit désormais d'atteindre l'objectif d'ici 2025, en moins de deux ans.



'Eni continuera d'être présent aux États-Unis dans l'amont du golfe du Mexique ainsi que dans des projets de transition énergétique dans les énergies renouvelables, les biocarburants et la fusion magnétique' indique le groupe.





