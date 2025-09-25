 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Eni a finalisé la cession de 30 % du projet Baleine en Côte d'Ivoire
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 08:26

Eni a finalisé la cession de 30 % du projet Baleine en Côte d'Ivoire à Vitol. Le projet Baleine est le principal développement offshore du pays et est aujourd'hui détenu par Eni (47,25 %), Vitol (30 %) et Petroci (22,75 %).

La transaction s'inscrit dans la stratégie d'Eni visant à optimiser son portefeuille en amont en accélérant la monétisation des découvertes d'exploration par le biais de la cession de participations.

Eni et Vitol sont déjà partenaires dans les projets OCTP et Block 4 au Ghana, et cette transaction renforce encore leur collaboration en Afrique de l'Ouest.

Actuellement, Baleine produit plus de 62 000 barils de pétrole et plus de 2,1 millions de mètre cube de gaz par jour à partir des phases 1 et 2. Avec le lancement de la phase 3, la production devrait atteindre 150 000 barils de pétrole et 5,66 millions de mètre cube de gaz par jour.

