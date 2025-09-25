Eni a finalisé la cession de 30 % du projet Baleine en Côte d'Ivoire
La transaction s'inscrit dans la stratégie d'Eni visant à optimiser son portefeuille en amont en accélérant la monétisation des découvertes d'exploration par le biais de la cession de participations.
Eni et Vitol sont déjà partenaires dans les projets OCTP et Block 4 au Ghana, et cette transaction renforce encore leur collaboration en Afrique de l'Ouest.
Actuellement, Baleine produit plus de 62 000 barils de pétrole et plus de 2,1 millions de mètre cube de gaz par jour à partir des phases 1 et 2. Avec le lancement de la phase 3, la production devrait atteindre 150 000 barils de pétrole et 5,66 millions de mètre cube de gaz par jour.
