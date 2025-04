Eni: a conclu un accord avec le gouvernement britannique information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 15:40









(CercleFinance.com) - Eni a conclu un accord financier avec le ministère britannique de la Sécurité énergétique et de la neutralité carbone (DESNZ) pour le projet de CSC de Liverpool Bay. Eni est l'opérateur du projet de système de transport et de stockage (T&S) du Cluster industriel HyNet.



Cet accord permet de passer à la phase de construction, débloquant ainsi des investissements clés dans les contrats de la chaîne d'approvisionnement, indique le groupe.



Le projet de CSC de la baie de Liverpool permettra de transporter le dioxyde de carbone des usines de capture du nord-ouest de l'Angleterre et du nord du Pays de Galles à travers des infrastructures nouvelles et reconverties jusqu'à un stockage sûr et permanent dans les réservoirs de gaz naturel d'Eni, situés sous les fonds marins de la baie de Liverpool.



Claudio Descalzi, DG d'Eni, a déclaré : ' Le CSC jouera un rôle crucial dans la résolution du défi de la décarbonisation en éliminant en toute sécurité le CO2 les émissions des industries qui n'ont pas actuellement de solutions aussi efficaces et efficientes'.





Valeurs associées ENI 12,668 EUR MIL +1,91%