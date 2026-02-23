Enhabit augmente après l'opération de privatisation de 1,1 milliard de dollars avec Kinderhook

23 février - ** Les actions d'Enhabit EHAB.N augmentent de 22,5 % à 13,58 $ avant la mise sur le marché

** Le fournisseur de services de santé à domicile annonce que la société de capital-investissement Kinderhook Industries a accepté de le privatiser dans le cadre d'une transaction d'une valeur d'environ 1,1 milliard de dollars

** Les actionnaires de EHAB recevront 13,80 $ par action en espèces, soit une prime d'environ 24 % par rapport au dernier cours de clôture de la société

** L'opération devrait être finalisée au deuxième trimestre 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action EHAB avait progressé de 36,2 % au cours des 12 derniers mois